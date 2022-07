Intanto nel mondo (Di venerdì 22 luglio 2022) La Banca centrale europea alza i tassi d’interesse per contrastare l’inflazione, nuove accuse contro Donald Trump sull’assalto al congresso, 18 morti in un’operazione della polizia brasiliana in una favela di Rio de Janeiro. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 22 luglio 2022) La Banca centrale europea alza i tassi d’interesse per contrastare l’inflazione, nuove accuse contro Donald Trump sull’assalto al congresso, 18 morti in un’operazione della polizia brasiliana in una favela di Rio de Janeiro. Leggi

