Inquinamento nei laghi di Fondi, Sabaudia e Latina: il report di Legambiente (Di venerdì 22 luglio 2022) Dei 27 punti campionati nei laghi laziali in questa stagione 2022 sette sono risultati oltre i limiti di legge: questo il bilancio complessivo dei monitoraggi eseguiti da Goletta dei laghi che alla sua quinta e ultima tappa nella regione ha diffuso anche i dati delle analisi microbiologiche effettuate sul Lago Canterno, dove ambedue i punti campionati risultano entro i limiti. Nel mirino della campagna di Legambiente, come di consueto, canali e foci, i principali veicoli con cui l'Inquinamento microbiologico causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva nei laghi. I risultati sono stati resi noti questa mattina, durante la conferenza stampa tenutasi nella sede del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi a Fumone (FR): sono intervenuti Enzo Pirazzi, presidente di ...

