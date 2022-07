Indro Montanelli: 21 anni fa moriva il padre del giornalismo italiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Indro Montanelli (Alessandro Raffaello Schizògene Montanelli), nato a Fucecchio il 22 aprile del 1909 e morto a Milano il 22 luglio del 2001, è stato uno scrittore, giornalista, corrispondente e inviato speciale di varie testate italiane. Fondò e diresse Il Giornale (1974-94) e La Voce (1994-95), fu anche redattore del Corriere della sera (1938-73). Un personaggio anticonformista e avverso al comunismo in quanto fautore di una destra ideale, pubblicò: Facce di bronzo (1956), Storia di Roma (1957), Storia dei Greci (1959), Il generale Della Rovere (1959), Storia d’Italia (dal 1974). Indro Montanelli: la vita del giornalista A Fucecchio trascorse i primi cinque anni di vita, infatti ha cambiato spesso residenza tra l’infanzia e l’adolescenza a causa del lavoro del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022)(Alessandro Raffaello Schizògene), nato a Fucecchio il 22 aprile del 1909 e morto a Milano il 22 luglio del 2001, è stato uno scrittore, giornalista, corrispondente e inviato speciale di varie testate italiane. Fondò e diresse Il Giornale (1974-94) e La Voce (1994-95), fu anche redattore del Corriere della sera (1938-73). Un personaggio anticonformista e avverso al comunismo in quanto fautore di una destra ideale, pubblicò: Facce di bronzo (1956), Storia di Roma (1957), Storia dei Greci (1959), Il generale Della Rovere (1959), Storia d’Italia (dal 1974).: la vita del giornalista A Fucecchio trascorse i primi cinquedi vita, infatti ha cambiato spesso residenza tra l’infanzia e l’adolescenza a causa del lavoro del ...

bibliostoria : RT @ConsLomb: #22luglio #AccaddeOggi 21 anni fa moriva a Milano Indro Montanelli. Penna di punta del Corriere della Sera per 35 anni, fonda… - GhisolfiBeppe : @Majden3 Meglio giornalista che lavorare ( Indro Montanelli ) . - IncaLoris : @stazzitta Come diceva il compianto Indro Montanelli...mi tiro il naso ma voto DC! Adesso turiamoci il naso e voti… - giuseppe17011 : @FraSottile @EffeScudata @stazzitta Qualcuno si ricorda quando il PCI poteva vincere le politiche Indro Montanelli… - ConsLomb : #22luglio #AccaddeOggi 21 anni fa moriva a Milano Indro Montanelli. Penna di punta del Corriere della Sera per 35 a… -