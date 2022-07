Incidenti sul lavoro, sviene e batte la testa: morto operaio in Trentino. L’ipotesi del caldo (Di venerdì 22 luglio 2022) È svenuto mentre stava lavorando, sbattendo la testa sul pavimento. È morto così un operaio di un’azienda manifatturiera di Arco, in Trentino. Fiom Cgil e Fim Cisl hanno indetto 4 ore di sciopero per chiedere maggiori tutele per i lavoratori, anche e soprattutto in questi giorni di caldo torrido. Nell’azienda, riportano i sindacati, non ci sono impianti di condizionamento: le Rsu hanno chiesto e ottenuto pause più frequenti. Quello del malore dovuto al caldo è un’ipotesi che viene presa in considerazione come nel caso, avvenuto ieri, dell’operaio della Dana Graziano di Rivoli, azienda di ingranaggi per i cambi di camion, deceduto in circostanze del tutto simili. La Fiom Cgil di Torino in un comunicato aveva spiegato che “la dinamica” non era “ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) È svenuto mentre stava lavorando, sndo lasul pavimento. Ècosì undi un’azienda manifatturiera di Arco, in. Fiom Cgil e Fim Cisl hanno indetto 4 ore di sciopero per chiedere maggiori tutele per i lavoratori, anche e soprattutto in questi giorni ditorrido. Nell’azienda, riportano i sindacati, non ci sono impianti di condizionamento: le Rsu hanno chiesto e ottenuto pause più frequenti. Quello del malore dovuto alè un’ipotesi che viene presa in considerazione come nel caso, avvenuto ieri, dell’della Dana Graziano di Rivoli, azienda di ingranaggi per i cambi di camion, deceduto in circostanze del tutto simili. La Fiom Cgil di Torino in un comunicato aveva spiegato che “la dinamica” non era “ancora ...

