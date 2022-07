Incendio nella pineta di Castel Fusano: campeggio divorato dalle fiamme (FOTO) (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma non smette, purtroppo, di bruciare. L’ennesimo Incendio nella Capitale è divampato nel pomeriggio di oggi, 22 luglio, all’interno della pineta di Castel Fusano. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco che, ancora una volta, lavorano alacremente per domare l’Incendio e mettere in sicurezza della zona . Leggi anche: Roma, esplosioni in strada: appicca un rogo tra i rifiuti ma l’Incendio gli sfugge di mano Incendio a Castel Fusano: cosa è successo Come anticipato, l’Incendio è divampato nel pomeriggio quando dalle ore 17.00 la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato tre squadre con al seguito 2 autobotti, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma non smette, purtroppo, di bruciare. L’ennesimoCapitale è divampato nel pomeriggio di oggi, 22 luglio, all’interno delladi. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco che, ancora una volta, lavorano alacremente per domare l’e mettere in sicurezza della zona . Leggi anche: Roma, esplosioni in strada: appicca un rogo tra i rifiuti ma l’gli sfugge di mano: cosa è successo Come anticipato, l’è divampato nel pomeriggio quandoore 17.00 la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato tre squadre con al seguito 2 autobotti, il ...

