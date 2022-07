Incendi, l’Italia è il paese europeo con più roghi nel 2021: bruciati 160mila ettari. “Ci aspettiamo dati peggiori quest’anno” (Di venerdì 22 luglio 2022) In Italia nel 2021 sono andati a fuoco 160mila ettari di superficie, bruciati in 1422 Incendi sviluppati lo scorso anno. Il numero è altissimo e “regala” all’Italia la medaglia d’oro europea per numero di roghi registrati e il secondo posto al mondo. Lo rivela un dossier dell’Università Cattolica di Roma intitolato “Il cambiamento climatico in Italia. Lo scenario italiano alla luce del documento Climate Change Is a Health Crisis”, realizzato in collaborazione con l’Italian Institute for Planetary Health (IIPH). “Si tratta del numero più alto registrato nell’ultimo decennio, ma ci aspettiamo dati peggiori anche per quest’anno”, sottolinea la ricercatrice Chiara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) In Italia nelsono ana fuocodi superficie,in 1422sviluppati lo scorso anno. Il numero è altissimo e “regala” alla medaglia d’oro europea per numero diregistrati e il secondo posto al mondo. Lo rivela un dossier dell’Università Cattolica di Roma intitolato “Il cambiamento climatico in Italia. Lo scenario italiano alla luce del documento Climate Change Is a Health Crisis”, realizzato in collaborazione conn Institute for Planetary Health (IIPH). “Si tratta del numero più alto registrato nell’ultimo decennio, ma cianche per”, sottolinea la ricercatrice Chiara ...

