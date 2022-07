Incendi, la mappa-choc: ecco dove l'Italia sta per prendere fuoco | Guarda (Di venerdì 22 luglio 2022) Complici il caldo, l'afa e l'emergenza siccità di queste settimane, gli Incendi in Italia sono ormai all'ordine del giorno. Al momento i due roghi attivi più gravi sono quelli sul Carso, in Friuli Venezia Giulia, e nella zona di Massarosa, in Toscana. La situazione - come spiega il Corriere della Sera - sembra essere critica soprattutto nel Nord-Est: centinaia di persone sono state evacuate. "In tutto abbiamo dovuto evacuare 350 persone che hanno trovato ospitalità da parenti o nel centro visite Gradina", ha spiegato Fabio Vizintin, sindaco di Doberdò del Lago in Friuli Venezia Giulia. Tanti i sindaci che in quella zona invitano i loro concittadini a restare chiusi in casa per evitare di entrare in contatto con un'aria ormai irrespirabile perché inquinata. "Se dovete uscire usate le mascherine Ffp2", ha ammonito l'assessore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Complici il caldo, l'afa e l'emergenza siccità di queste settimane, gliinsono ormai all'ordine del giorno. Al momento i due roghi attivi più gravi sono quelli sul Carso, in Friuli Venezia Giulia, e nella zona di Massarosa, in Toscana. La situazione - come spiega il Corriere della Sera - sembra essere critica soprattutto nel Nord-Est: centinaia di persone sono state evacuate. "In tutto abbiamo dovuto evacuare 350 persone che hanno trovato ospitalità da parenti o nel centro visite Gradina", ha spiegato Fabio Vizintin, sindaco di Doberdò del Lago in Friuli Venezia Giulia. Tanti i sindaci che in quella zona invitano i loro concittadini a restare chiusi in casa per evitare di entrare in contatto con un'aria ormai irrespirabile perché inquinata. "Sete uscire usate le mascherine Ffp2", ha ammonito l'assessore ...

