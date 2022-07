Incendi boschivi e di vegetazione in Italia: oltre 32.000 interventi dei Vigili del fuoco tra il 15 giugno e il 21 luglio (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022. Secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, sono stati effettuati 4.040 interventi in più rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2021. Sono 4.040 in più i roghi divampati in Italia tra il 15 giugno e il 21 luglio 2022. Gli interventi per Incendi boschivi e di vegetazione in genere che hanno richiesto il supporto dei Vigili del fuoco nell’arco temporale indicato sono pari a 32.921, a fronte dei 28.881 interventi condotti nel 2021 nel medesimo periodo. Nelle operazioni di spegnimento, sono stati impegnati sinora 141.566 Vigili del fuoco e 53.587 veicoli. Le ore di intervento, invece, risultano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022. Secondo quanto riferito dal Dipartimento deidel, sono stati effettuati 4.040in più rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2021. Sono 4.040 in più i roghi divampati intra il 15e il 212022. Glipere diin genere che hanno richiesto il supporto deidelnell’arco temporale indicato sono pari a 32.921, a fronte dei 28.881condotti nel 2021 nel medesimo periodo. Nelle operazioni di spegnimento, sono stati impegnati sinora 141.566dele 53.587 veicoli. Le ore di intervento, invece, risultano ...

