In Italia 71.075 nuovi casi covid e tasso di positività giù al 20,8% (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Si conferma in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 71.075 i nuovi casi covid contro gli 80.653 precedenti ma soprattutto contro i 96.384 di venerdì scorso. I tamponi effettuati sono 341.191 (ieri 366.000) con un tasso di positività che scende dal 22% al 20,8%. I decessi delle ultime 24 ore sono 155 (ieri 157) per un totale di 170.682 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo le terapie intensive, 5 in meno (ieri erano invariate rispetto al giorno precedente): in tutto sono 405 con 43 ingressi del giorno. In diminuzione anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 40 in meno (ieri -53) per un totale di 10.944. La regione con più casi covid odierni è ancora la ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Si conferma in calo la curva epidemica in. Oggi sono 71.075 icontro gli 80.653 precedenti ma soprattutto contro i 96.384 di venerdì scorso. I tamponi effettuati sono 341.191 (ieri 366.000) con undiche scende dal 22% al 20,8%. I decessi delle ultime 24 ore sono 155 (ieri 157) per un totale di 170.682 vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo le terapie intensive, 5 in meno (ieri erano invariate rispetto al giorno precedente): in tutto sono 405 con 43 ingressi del giorno. In diminuzione anche il numero dei ricoveri ordinari: sono 40 in meno (ieri -53) per un totale di 10.944. La regione con piùodierni è ancora la ...

