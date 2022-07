“In Brasile animali picchiati e scuoiati vivi. Deforestazione e abusi, ecco come funzionano tre macelli certificati”: l’inchiesta. La nostra carne? Viene anche da lì (Di venerdì 22 luglio 2022) animali picchiati, maltrattati e scuoiati vivi in tre macelli brasiliani, che violano le norme sul benessere animale e quelle igienico-sanitarie del Paese. Ed è anche da questi luoghi che arriva la carne che si mangia in Italia, primo importatore europeo di carne bovina fresca e surgelata proveniente dal Brasile, con un quantitativo che va dalle 25mila alle 30mila tonnellate. Animal Equality pubblica oggi 22 luglio anche in Italia la video-inchiesta realizzata sotto copertura e condotta nei tre macelli brasiliani certificati a livello municipale e statale. Le immagini raccolte dal team investigativo dell’organizzazione sono accompagnate dalla voce narrante del conduttore televisivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022), maltrattati ein trebrasiliani, che violano le norme sul benessere animale e quelle igienico-sanitarie del Paese. Ed èda questi luoghi che arriva lache si mangia in Italia, primo importatore europeo dibovina fresca e surgelata proveniente dal, con un quantitativo che va dalle 25mila alle 30mila tonnellate. Animal Equality pubblica oggi 22 luglioin Italia la video-inchiesta realizzata sotto copertura e condotta nei trebrasiliania livello municipale e statale. Le immagini raccolte dal team investigativo dell’organizzazione sono accompagnate dalla voce narrante del conduttore televisivo ...

