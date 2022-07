In bilico le primarie in Sicilia, Conte avverte Letta: «Dal Pd parole arroganti: non accettiamo il doppio gioco tra Roma e Palermo» (Di venerdì 22 luglio 2022) L’invito da parte di Giuseppe Conte ai vertici del Pd è di non far scherzi a 24 ore dalle primarie in Sicilia, dove i dem e il M5s dovrebbero scegliere il candidato alla presidenza della Regione che, sempre in teoria, dovrebbero sostenere insieme. Conte mette in guardia i sempre meno alleati dem, soprattutto dopo le dichiarazioni di Enrico Letta, che a In Onda su La7 sembrava aver praticamente archiviato l’asse con i Cinque stelle: «Con il M5s evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente lascia un segno e difficilmente il rapporto sarà ricomposto. Quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma». E non è andato certo più leggero il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che dalla sua Lodi ha tuonato: «Bisogna essere molto chiari. Chi è stato ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) L’invito da parte di Giuseppeai vertici del Pd è di non far scherzi a 24 ore dallein, dove i dem e il M5s dovrebbero scegliere il candidato alla presidenza della Regione che, sempre in teoria, dovrebbero sostenere insieme.mette in guardia i sempre meno alleati dem, soprattutto dopo le dichiarazioni di Enrico, che a In Onda su La7 sembrava aver praticamente archiviato l’asse con i Cinque stelle: «Con il M5s evidentemente la differenza che si è creata in modo così evidente lascia un segno e difficilmente il rapporto sarà ricomposto. Quello accaduto in questi giorni è sostanza, non è un fatto semplice di forma». E non è andato certo più leggero il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che dalla sua Lodi ha tuonato: «Bisogna essere molto chiari. Chi è stato ...

