In 15mila allo stadio con la maschera di Luis Suarez: i tifosi del Nacional Montevideo pazzi del Pistolero | FOTO e VIDEO (Di venerdì 22 luglio 2022) Il futuro di Luis Suarez è ancora tutto da decidere. Il Pistolero è reduce dall'esperienza con la maglia dell'Atletico Madrid e continua a confermarsi uno dei migliori nel suo reparto. Si è svincolato ed è un pezzo pregiato del calciomercato. Tanti club si sono messi in fila per assicurarsi le prestazioni del Pistolero, in particolar modo in Italia è in corso una trattativa con il Monza di Berlusconi e Galliani. Il club di Serie A rischia la beffa, si è infatti inserito il Nacional MonteVIDEO. Suarez è stuzzicato dall'idea di tornare a casa e la trattativa è iniziata. I tifosi del Nacional sono disposti a tutto per convincere l'ex Barcellona. Questa notte, in occasione della sfida vinta 5-0 contro il Cerrito, ...

