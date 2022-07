Imprese: innovazione, energie pulite e capitale umano per il First italian meeting del Tic (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Labitalia) - Si è tenuto presso la Sala Capitolare del Chiostro del convento del Senato della Repubblica, il First italian meeting del transatlantic investment committee (Tic). Il Tic, nato dalla volontà dell'Associazione Amerigo, dell'American chamber of commerce in Italy, del Centro Studi Americani e di Federmanager, è un programma promosso in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti e in Italia per rafforzare i legami tra i due Paesi nel campo dei co-investimenti strategici previsti dall'Accordo per il commercio e le tecnologie (trade & technology council), siglato da Unione Europea e Stati Uniti d'America nel settembre 2021. Il First italian meeting, patrocinato dall'Ambasciata d'Italia a Washington e dall'Ambasciata degli Stati Uniti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Labitalia) - Si è tenuto presso la Sala Capitolare del Chiostro del convento del Senato della Repubblica, ildel transatlantic investment committee (Tic). Il Tic, nato dalla volontà dell'Associazione Amerigo, dell'American chamber of commerce in Italy, del Centro Studi Americani e di Federmanager, è un programma promosso in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti e in Italia per rafforzare i legami tra i due Paesi nel campo dei co-investimenti strategici previsti dall'Accordo per il commercio e le tecnologie (trade & technology council), siglato da Unione Europea e Stati Uniti d'America nel settembre 2021. Il, patrocinato dall'Ambasciata d'Italia a Washington e dall'Ambasciata degli Stati Uniti ...

