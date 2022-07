Ilary Blasi, nuovo look dopo la separazione da Totti: piovono critiche sui social (Di venerdì 22 luglio 2022) nuovo look per Ilary Blasi: dopo la separazione da Francesco Totti e il primo viaggio in Tanzania da single, la famosa conduttrice televisiva si è recata dal parrucchiere. I capelli risentono dei periodi di forte stress e anche per questo motivo la Blasi si è recata da un hairstylist per dare nuovo vigore alla sua chioma. Alcuni utenti, però, non hanno gradito la nuova acconciatura della conduttrice televisiva. In questo articolo vi riportiamo le critiche apparse sui social. (Continua dopo la foto…) Ilary Blasi perde le staffe con Totti: “Non doveva farlo” La separazione tra Francesco Totti e ... Leggi su tvzap (Di venerdì 22 luglio 2022)perlada Francescoe il primo viaggio in Tanzania da single, la famosa conduttrice televisiva si è recata dal parrucchiere. I capelli risentono dei periodi di forte stress e anche per questo motivo lasi è recata da un hairstylist per darevigore alla sua chioma. Alcuni utenti, però, non hanno gradito la nuova acconciatura della conduttrice televisiva. In questo articolo vi riportiamo leapparse sui. (Continuala foto…)perde le staffe con: “Non doveva farlo” Latra Francescoe ...

