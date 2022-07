Ilaria Galassi: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sulla ex showgirl (Di venerdì 22 luglio 2022) Cosa sappiamo della vita privata di Ilaria Galassi? Chi non perdeva neanche una puntata di Non è la Rai, storico programma televisivo anni ’90 che portava la firma di Gianni Boncompagni, ricorda di certo la deliziosa ragazzina bionda con occhi da cerbiatta che cantava e ballava con le giovanissime colleghe. Da allora è passato molto tempo e Ilaria, che in passato ha vissuto un evento drammatico, oggi ha completamente cambiato vita. Ecco qualche news sul suo conto. Chi è Ilaria Galassi: biografia, carriera e Instagram Nata ad Avezzano (Abruzzo) il 10 Luglio del 1976 (Cancro), Ilaria Galassi è stata una showgirl, cantante ed interprete di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 luglio 2022) Cosa sappiamo delladi? Chi non perdeva neanche una puntata di Non è la Rai, storico programma televisivo anni ’90 che portava la firma di Gianni Boncompagni, ricorda di certo la deliziosa ragazzina bionda con occhi da cerbiatta che cantava e ballava con le giovanissime colleghe. Da allora è passato molto tempo e, che in passato ha vissuto un evento drammatico, oggi ha completamente cambiato. Ecco qualche news sul suo conto. Chi èNata ad Avezzano (Abruzzo) il 10 Luglio del 1976 (Cancro),è stata una, cantante ed interprete di ...

Pollydolce : Ilaria Galassi: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sulla ex showgirl - infoitcultura : Ilaria Galassi, ex di Non è la Rai: «Faccio la badante, accudire la 90enne Ausilia mi ha cambiato la vita» - infoitcultura : Ilaria Galassi, da star di Non è la Rai a badante di una 90enne: «Con quei soldi ci faccio la spesa» - infoitcultura : Ilaria Galassi, nuova vita dopo Non è la Rai: “Ora faccio la badante” - infoitcultura : Ilaria Galassi, nuova vita dopo Non è la Rai: “Ora faccio la badante” -