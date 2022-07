Ilaria Galassi, ex di “Non è la Rai”: “Faccio la badante a una 90enne” (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono lontani i tempi in cui Ilaria Galassi ballava e cantava a “Non è la Rai”. La biondina che oggi ha 46 anni di vite ne ha vissute già tante. Dopo il grande successo con il programma di Gianni Boncompagni c’è stato un lungo periodo di silenzio. In cui Ilaria si è dedicata alla vita privata, oggi ha un compagno e per anni lo ha aiutato lavorando alla cassa nel negozio di parrucchiere chiuso per la pandemia. E si è reinventata di nuovo, come racconta a Fanpage, assistendo una 90enne: “Faccio la badante”. “Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 9 alle 13 – racconta – Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Lo Faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono lontani i tempi in cuiballava e cantava a “Non è la Rai”. La biondina che oggi ha 46 anni di vite ne ha vissute già tante. Dopo il grande successo con il programma di Gianni Boncompagni c’è stato un lungo periodo di silenzio. In cuisi è dedicata alla vita privata, oggi ha un compagno e per anni lo ha aiutato lavorando alla cassa nel negozio di parrucchiere chiuso per la pandemia. E si è reinventata di nuovo, come racconta a Fanpage, assistendo una: “la”. “Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 9 alle 13 – racconta – Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: ‘Loperché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche ...

