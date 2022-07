Il tifoso della Roma che fa la proposta di matrimonio sotto gli occhi di Mourinho | VIDEO (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella sua vita e nella sua carriera da allenatore di calcio, José Mourinho è sempre stato un uomo di successo. Ha vinto praticamente ovunque: con il Porto, con l’Inter, con il Chelsea, con il Real Madrid, con il Manchester United e anche con la Roma. Ma sicuramente non gli è mai capitato di assistere a una proposta di matrimonio fatta da un tifoso portoghese giallorosso alla sua compagna. Perché l’uomo ha deciso di chiedere la mano proprio in un momento particolare: pochi istanti dopo aver incontrato il tecnico, suo connazionale, ed essersi scattato con lui una foto ricordo. Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho #ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022 La proposta di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Nella sua vita e nella sua carriera da allenatore di calcio, Joséè sempre stato un uomo di successo. Ha vinto praticamente ovunque: con il Porto, con l’Inter, con il Chelsea, con il Real Madrid, con il Manchester United e anche con la. Ma sicuramente non gli è mai capitato di assistere a unadifatta da unportoghese giallorosso alla sua compagna. Perché l’uomo ha deciso di chiedere la mano proprio in un momento particolare: pochi istanti dopo aver incontrato il tecnico, suo connazionale, ed essersi scattato con lui una foto ricordo. Forse questa mancava nel palmares di José#ASpic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS(@OfficialAS) July 22, 2022 Ladi ...

