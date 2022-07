Il rapporto rivela cosa è stato detto al Bayern dopo aver “ottenuto informazioni” su una mossa per la star degli Spurs Kane (Di venerdì 22 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Bayern Monaco ha fatto le prime indagini su un potenziale trasferimento per la star del Tottenham Harry Kane, secondo quanto riferito. Il nazionale inglese ha spinto al massimo per un trasferimento la scorsa estate, con il Manchester City che ha fatto un’offerta per lui, prima che alla fine ammettesse la sconfitta e rimanesse a nord di Londra. Da allora non ci sono state voci di malcontento ma si è ipotizzato che il Bayern Monaco possa tentare di ingaggiarlo con Robert Lewandowski che si unisce al Barcellona. Gossip di mercato: problema di Pavard per Man Utd; Chelsea, stella del Newcastle ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. IlMonaco ha fatto le prime indagini su un potenziale trasferimento per ladel Tottenham Harry, secondo quanto riferito. Il nazionale inglese ha spinto al massimo per un trasferimento la scorsa estate, con il Manchester City che ha fatto un’offerta per lui, prima che alla fine ammettesse la sconfitta e rimanesse a nord di Londra. Da allora non ci sono state voci di malcontento ma si è ipotizzato che ilMonaco possa tentare di ingaggiarlo con Robert Lewandowski che si unisce al Barcellona. Gossip di mercato: problema di Pavard per Man Utd; Chelsea, stella del Newcastle ...

