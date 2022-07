Il proprietario di questo immobile non sa cosa rischia di trovare, ecco che è successo (Di venerdì 22 luglio 2022) Il sogno di tutti è avere una casa propria dove poter vivere serenamente con la propria famiglia. Ultimamente, però, non tutte le persone hanno la possibilità economica per permettersi di comprare un appartamento o fare un mutuo. Ma non sempre per fortuna è cosi. Infatti, un ingegnere è diventato il proprietario di questo immobile, ma L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 22 luglio 2022) Il sogno di tutti è avere una casa propria dove poter vivere serenamente con la propria famiglia. Ultimamente, però, non tutte le persone hanno la possibilità economica per permettersi di comprare un appartamento o fare un mutuo. Ma non sempre per fortuna è cosi. Infatti, un ingegnere è diventato ildi, ma L'articolo proviene da CheSuccede.it.

CrisisEureos : @MinervaMcGrani1 @StefanoMorand13 @boni_castellane Vero pure questo, ma sono sempre meno quelli che hanno da difend… - liamazzola : @whoselle_ @torbangla @simonamelani Da quando il proprietario deve autorizzarti? Devi invece avere un valido titolo… - LuigiCasacandi1 : @AFGiudice @NandoPiscopo1 @Simfrac @GreenMidnight1 Questo è sicuro. Infatti il discorso può semmai essere posto in… - teresa90175867 : @RobertoPorta7 @gabrieligm @GiuseppeConteIT @matteosalvinimi Berlusconi è un Europarlamentare. Come calenda e come… - favxange : Non il proprietario che alle 00:40 mi scrive un messaggio dicendomi che oggi non devo andare a lavorare, questo dop… -