Il principe George compie 9 anni: il suo sorriso nella foto pubblicata da Kensington Palace (Di venerdì 22 luglio 2022) Il principe George compie 9 anni: sul profilo ufficiale del duca e della duchessa di Cambridge è stata pubblicata una sua foto sorridente. Il principe George oggi compie 9 anni: una foto sorridente del bambino, futuro Re del Regno Unito, è stata pubblicata da papà William e la madre Kate Middleton sul profilo ufficiale di Instagramm del duca e della duchessa di Cambridge. George, 9 anni oggi, è il terzo in linea di successione al trono dei reami del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, il suo nome completo è George Alexander Louis Mountbatten-Windsor. È il primo figlio di William, duca ...

