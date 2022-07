Il piano del Giappone di riversare in mare l' acqua contaminata di Fukushima non convince tutti

sbonaccini : Fondi Ue all’Emilia-Romagna: arriva il sì da Bruxelles ?? La Commissione europea ha approvato il Piano FSE Plus d… - NicolaPorro : Gas, ci aspetta l'austerity. E Ursula avverte: 'Prepariamoci al peggio'. Cosa prevede il piano ?? - Ettore_Rosato : Bene l’accordo con l’#Algeria su fornitura di #gas Diventerà nostro primo mercato di approvvigionamento al posto de… - flinxkk8 : RT @dariodangelo91: #Brunetta: 'Mi addolora solo una cosa del commento di #Berlusconi: che attacca esclusivamente in maniera scomposta sul… - Matt_Orlandi : @MicheleMagistr3 @DanieleMeloni80 Infatti su di lei aspetto e stop. Ecco, con la questione identitaria si mette sul… -

Emilia Romagna News 24

La costituzione di Iren Green Generation, la nuova area di businessGruppo dedicata allo sviluppo degli asset rinnovabili, conferma la direzione intrapresa dalIndustriale Iren 2030 con l'...Via libera aldi salvataggio di Uniper. Lo Stato tedesco prendera' il 30%capitalegruppo energetico minacciato di fallimento dal calo delle consegne di gas russo. Lo ha annunciato il gruppo ... Piano del caldo: il monitoraggio messo in campo da AUSL Romagna, Comune di Rimini e Protezione Civile per m... È accaduto ieri, 21 luglio 2022, a Napoli, davanti agli uffici di Giunta e Presidenza della Regione Campania, perché i manifestanti non sono stati ricevuti dal presidente Vincenzo De Luca. E chiedono ...Sono stati pubblicati i calendari delle giornate in cui il flusso delle auto sarà elevato. Traffico intenso per il 23-24 luglio ...