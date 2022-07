il pataffio: Alessandro Gassmann e Valerio Mastandrea nel trailer del film in concorso a Locarno 2022 (Di venerdì 22 luglio 2022) Alessandro Gassmann, Valerio Mastandrea, Lino Musella, Giorgio Tirabassi e il resro del cast nel primo folle trailer de Il pataffio. 01 Distribution ha diffuso il trailer de Il pataffio, avventura medievale scritta e diretta da Francesco Lagi, tratta dall'omonimo romanzo di Luigi Malerba, che debutterà in concorso al Festival di Locarno 2022 prima di uscire nei cinema il 18 agosto. Nel cast de Il pataffio troviamo Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Daria Deflorian, Alessandro Gassmann nel ruolo di Frate Cappuccio e Valerio Mastandrea in quello di Migone. Le musiche ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022), Lino Musella, Giorgio Tirabassi e il resro del cast nel primo follede Il. 01 Distribution ha diffuso ilde Il, avventura medievale scritta e diretta da Francesco Lagi, tratta dall'omonimo romanzo di Luigi Malerba, che debutterà inal Festival diprima di uscire nei cinema il 18 agosto. Nel cast de Iltroviamo Lino Musella, Giorgio Tirabassi, Viviana Cangiano, Giovanni Ludeno, Vincenzo Nemolato, Daria Deflorian,nel ruolo di Frate Cappuccio ein quello di Migone. Le musiche ...

