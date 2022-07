Il nuovo colpo di testa di Malia Obama: le treccine bionde (Di venerdì 22 luglio 2022) Malia Obama cambia ancora. E schiarisce le treccine (Ipa) C’è aria di cambiamento in casa Obama. L’ex first family americana torna a far parlare di sé. Se mamma Michelle ha appena annunciato un nuovo libro che uscirà in tutto il mondo il 15 novembre, la primogenita Malia Obama ha deciso di dare un cambio netto al suo hair look. La figlia dell’ex coppia presidenziale, infatti, è stata paparazzata per le strade di Los Angeles con una chioma decisamente diversa rispetto al solito: treccine color biondo caramello. Un cambiamento drastico sui suoi capelli neri. Che ora appaiono illuminati con una nuance calda e golosa, perfetta per la bella stagione. E che la dicono lunga sulla nuova vita di Malia Obama. Abbandonata la ... Leggi su amica (Di venerdì 22 luglio 2022)cambia ancora. E schiarisce le(Ipa) C’è aria di cambiamento in casa. L’ex first family americana torna a far parlare di sé. Se mamma Michelle ha appena annunciato unlibro che uscirà in tutto il mondo il 15 novembre, la primogenitaha deciso di dare un cambio netto al suo hair look. La figlia dell’ex coppia presidenziale, infatti, è stata paparazzata per le strade di Los Angeles con una chioma decisamente diversa rispetto al solito:color biondo caramello. Un cambiamento drastico sui suoi capelli neri. Che ora appaiono illuminati con una nuance calda e golosa, perfetta per la bella stagione. E che la dicono lunga sulla nuova vita di. Abbandonata la ...

acspezia : ?? Colpo a centrocampo per le Aquile! ?? - tcm24com : Colpaccio Stoke City: Dwight Gayle è un nuovo giocatore dei Potters #stokecity #gayle #newcastle - secco1389 : @PIEMME979 si si assolutamente, però non mi sembra abbia detto nulla di nuovo. Se ne arriveranno 70/80 partirà, per… - pasmas921 : @pietroraffa E trasmettere di nuovo colpo grosso no? - MarzianoTv : ??CHE COLPO?? #Piatek è un nuovo giocatore della #Salernitana #Calciomercato -