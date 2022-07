Il New York Times già si preoccupa per il voto in Italia e titola sul “terremoto Meloni” (Di venerdì 22 luglio 2022) Il futuro è l’Italia, ed è desolante”. Così titola minaccioso del New York Times, che dedica un articolo alle prospettive politiche del nostro Paese. Si concentra in particolare sull’ascesa di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. L’autore dell’editoriale è lo storico e giornalista David Broder, che sta lavorando a un libro sul fascismo nell’Italia contemporanea. “Per l’Italia sarà un cataclisma senza Draghi“, aveva titolato giorni fa il quotidiano americano. Questo rende bene la cornice in cui si colloca l’editoriale di oggi -rilanciato dall’Huffington post- che è molto informato sulla parabola della leader di FdI. Il Nyt mette sotto la lente di ingrandimento Meloni e FdI Significativo che in seconda battuta, dopo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) Il futuro è l’, ed è desolante”. Cosìminaccioso del New, che dedica un articolo alle prospettive politiche del nostro Paese. Si concentra in particolare sull’ascesa di Giorgiae di Fratelli d’. L’autore dell’editoriale è lo storico e giornalista David Broder, che sta lavorando a un libro sul fascismo nell’contemporanea. “Per l’sarà un cataclisma senza Draghi“, avevato giorni fa il quotidiano americano. Questo rende bene la cornice in cui si colloca l’editoriale di oggi -rilanciato dall’Huffington post- che è molto informato sulla parabola della leader di FdI. Il Nyt mette sotto la lente di ingrandimentoe FdI Significativo che in seconda battuta, dopo ...

