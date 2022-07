Il Napoli insiste per il colpo a centrocampo, può arrivare per 13 milioni (Di venerdì 22 luglio 2022) L’asse Verona-Napoli è sempre più caldo sul fronte calciomercato, a partire dall’affare Simeone che tiene banco da giorni. Il Cholito è in attesa della partenza di Petagna verso il Monza per vestire la maglia azzurra, e potrebbe non essere il solo proveniente dagli Scaligeri. Secondo quanto riportato da “L’Arena” il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono molto interessati all’acquisto di Antonín Barak per il centrocampo. Potrebbero essere investiti circa 13 milioni di euro per il giocatore ceco. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Barak e la suggestione Napoli Una stagione da protagonista all’ombra del Bentegodi, l’anno della consacrazione dopo due annate al Verona. Quest’estate, però, potrebbe decidere di cambiare aria e tra le squadre interessate c’è anche il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) L’asse Verona-è sempre più caldo sul fronte calciomercato, a partire dall’affare Simeone che tiene banco da giorni. Il Cholito è in attesa della partenza di Petagna verso il Monza per vestire la maglia azzurra, e potrebbe non essere il solo proveniente dagli Scaligeri. Secondo quanto riportato da “L’Arena” il presidente Aurelio De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono molto interessati all’acquisto di Antonín Barak per il. Potrebbero essere investiti circa 13di euro per il giocatore ceco. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)Barak e la suggestioneUna stagione da protagonista all’ombra del Bentegodi, l’anno della consacrazione dopo due annate al Verona. Quest’estate, però, potrebbe decidere di cambiare aria e tra le squadre interessate c’è anche il ...

