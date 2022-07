Il Napoli ha finalmente rotto col passato, sta facendo il mercato che serviva da tempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Milan Rafael Leão, Ismaël Bennacer, Rade Kruni?, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Mike Maignan, Brahim Díaz, Fodé Ballo-Touré, Theo Hernández. Questi sono alcuni giocatori del Milan arrivati nella squadra rossonera nell’arco di tempo che val dal 2019 a oggi. Molti di loro sono stati decisivi per lo scudetto, altri sono stati marginali nelle rotazioni di Pioli, altri ancora non hanno lasciato traccia. Alcuni di questi calciatori – Theo Hernández e Rafa Leão su tutti – erano considerati delle grandi promesse a livello internazionale e in effetti sono sbocciati, sono diventati dei calciatori di primo o primissimo piano; altri, tra cui Maignan, Bennacer, Kalulu, Tonali e Tomori hanno fatto dei grandissimi progressi e ora possono ambire a raggiungere la riconoscibilità dei loro compagni più forti. Anzi, forse l’hanno già fatto: in questo senso, basta pensare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Milan Rafael Leão, Ismaël Bennacer, Rade Kruni?, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Sandro Tonali, Mike Maignan, Brahim Díaz, Fodé Ballo-Touré, Theo Hernández. Questi sono alcuni giocatori del Milan arrivati nella squadra rossonera nell’arco diche val dal 2019 a oggi. Molti di loro sono stati decisivi per lo scudetto, altri sono stati marginali nelle rotazioni di Pioli, altri ancora non hanno lasciato traccia. Alcuni di questi calciatori – Theo Hernández e Rafa Leão su tutti – erano considerati delle grandi promesse a livello internazionale e in effetti sono sbocciati, sono diventati dei calciatori di primo o primissimo piano; altri, tra cui Maignan, Bennacer, Kalulu, Tonali e Tomori hanno fatto dei grandissimi progressi e ora possono ambire a raggiungere la riconoscibilità dei loro compagni più forti. Anzi, forse l’hanno già fatto: in questo senso, basta pensare ...

