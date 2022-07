Il Milan svela la seconda maglia: è ispirata alle sette meraviglie in Champions | FOTO (Di venerdì 22 luglio 2022) PUMA e AC Milan, la squadra Campione d’Italia, hanno presentato oggi l’Away kit 2022/23, ispirato ai sette titoli europei dei rossoneri, ai loro iconici white kit e a “That Milan Touch”. Il nuovo Away kit sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni. AC Milan fa il giro della vittoria con il nuovo Away kit all-white, sinonimo di alcuni dei più grandi titoli e finali del Club. Nel 1963, quando il Club divenne la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, lo fece con una maglia completamente bianca. Dopo sei decenni e sette titoli europei, l’Away kit all-white rimane una parte iconica dell’identità del Club. In questa stagione, la tradizione continua con il ritorno a una delle maglie preferite dai ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) PUMA e AC, la squadra Campione d’Italia, hanno presentato oggi l’Away kit 2022/23, ispirato aititoli europei dei rossoneri, ai loro iconici white kit e a “ThatTouch”. Il nuovo Away kit sarà indossato dsquadre maschili, femminili e giovanili nelle rispettive competizioni. ACfa il giro della vittoria con il nuovo Away kit all-white, sinonimo di alcuni dei più grandi titoli e finali del Club. Nel 1963, quando il Club divenne la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, lo fece con unacompletamente bianca. Dopo sei decenni etitoli europei, l’Away kit all-white rimane una parte iconica dell’identità del Club. In questa stagione, la tradizione continua con il ritorno a una delle maglie preferite dai ...

