Il Milan chiede disponibilità della seconda stella del Tottenham (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 00:43:34 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Secondo quanto riportato, i giganti della Serie A AC Milan hanno informato il Tottenham Hotspur del loro interesse per un 2° membro della rosa di Antonio Conte. Le ultime due settimane, ovviamente, hanno visto un membro sfavorito dei ranghi difensivi nella metà di Lilywhite a nord di Londra, nella forma di Japhet Tanganga, caldamente puntato per un cambio di San Siro. Tra i continui sforzi dei rossoneri per rafforzare il cuore della linea di fondo del club, Tanganga, fresco di una campagna che lo ha visto mettere insieme appena 10 presenze in Premier League, è stato identificato come un obiettivo principale. SOUTHAMPTON, INGHILTERRA – 25 GENNAIO: Japhet Tanganga durante la partita del quarto round ...

