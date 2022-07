Il leader bielorusso Lukashenko | «Fermiamo la guerra in Ucraina | c’è l’abisso della guerra nucleare» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 luglio 2022) L’Occidente, Kiev e la Russia dovrebbero «trovare un accordo per fermare lained evitaredi un conflitto». Lo ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa Afp il presidenteAlexandr, alleato di Putin. «Dobbiamo fermarci, trovare un accordo, finire con queste confusione, operazione ein. Finiamola e poi vedremo come continuare a vivere. Non c’è bisogno di andare oltre: più in là c’è, non abbiamo bisogno di arrivarci». July 22, 2022 su Open Leggi anche: Torna alta la tensione a Kaliningrad, stretta sui confini lituani: ...