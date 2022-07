Il frumento torna ai livelli precedenti all'attacco russo in Ucraina (Di venerdì 22 luglio 2022) torna ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e Kiev che sblocca le esportazioni attraverso i porti sul Mar Nero. Il grano tenero ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 22 luglio 2022)ail'inil prezzo delnel giorno dell'accordo tra Mosca e Kiev che sblocca le esportazioni attraverso i porti sul Mar Nero. Il grano tenero ...

DenteEleonora : RT @ultimenotizie: Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in #Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e Kiev… - fisco24_info : Il frumento torna ai livelli precedenti l'attacco russo: Nel giorno dell'accordo tra Mosca e Kiev sulle esportazion… - Sbrn65 : RT @ultimenotizie: Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in #Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e Kiev… - pensivin : RT @ultimenotizie: Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in #Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e Kiev… - ultimenotizie : Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in #Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e… -