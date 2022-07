(Di venerdì 22 luglio 2022) Le sue foto raccontano da sempre la cronaca bergamasca,è undi riferimento per il mondo della stampa. Nel pomeriggio di venerdì 22 luglio mentre stava realizzando un servizio alladi Bergamo, sulla prossima chiusura della scaletta che da via Bonomelli porta allaferroviaria, è statoda un gruppo di persone che gli hanno lanciato una ventina di bottigliette d’acqua. Ad un certo punto è arrivata anche una spranga di ferro. Il tempestivo intervento della polizia ha permesso di evitare il peggio ale ha allontanato i malintenzionati. La redazione diesprime tutta laal collega

Bergamonews : Il fotografo Beppe Bedolis aggredito in stazione, la solidarietà di Bergamonews - BergamoNews -

