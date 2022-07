La Gazzetta dello Sport

Il debuttante Dainese: "E' impressionante come vanno. Campi Elisi Ci proveremo" Nella 19a tappa del Tour De France Alberto Dainese è riuscito ad arrivare al terzo posto dietro a Cristophe Laporte, Il corridore della Jumbo Visma arriva ...Italia testa di serie numero uno in campo maschile e molto in alto anche in campo femminile. Il lavoro svolto negli ultimi anni a livello giovanile ha dato buoni frutti, giocatori e giocatrici di pros ...