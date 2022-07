Il clima causerà la prossima crisi finanziaria | ma a molte banche sembra non interessare

(Di venerdì 22 luglio 2022) Sono state più di 300 le persone che hanno risposto all’appello lanciato lo scorso ottobre dal guru del marketing Seth Godin. Sono artisti, imprenditori, scienziati, insegnanti e cittadini comuni provenienti da 41 paesi del mondo. Ciascuno di loro ha offerto il proprio personale contributo per realizzare un libro sui cambiamentitici che è stato pubblicato il 12 luglio negli Stati Uniti e il giorno successivo in tutto il resto del mondo. Il proposito dichiarato di “Carbon Almanac. Guida al cambiamentotico” è di fornire le informazioni chiave affinché ciascuno di noi contribuisca a determinare la svolta definitiva e risolutiva nei processi sociali ed economici che stanno pesando sull’innalzamento della temperatura media. E la modalità con cui persegue il proprio scopo è la puntuale esposizione di fatti, dati, tabelle, mappe, infografiche, ...

