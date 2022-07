Il Cav. si candida a vice di Mattarella e promette pensioni minime da mille euro (Di venerdì 22 luglio 2022) Volle fare un passo di lato, e non gli costò poco. In quella partita si prefigurava già al Quirinale, ma alla fine Silvio Berlusconi aveva dovuto cedere al richiamo della realtà e aveva detto: "Non sono più disponibile a diventare capo dello stato". Sono passati poco più di sei mesi e il Cav. s'è messo in testa un nuovo progetto: fare il presidente del Senato, la seconda carica dello stato. Il più alto in grado dopo Sergio Mattarella. E forse anche questa ambizione ha in parte condotto il leader di Forza Italia a inseguire Matteo Salvini per il piano inclinato che ha fatto precipitare Mario Draghi e il suo governo. Così nell'immediata ascesa del premier al Colle per rassegnare le proprie dimissioni, Berlusconi faceva sapere di essere già a lavoro sulla prossima campagna elettorale. Ci starebbe lavorando con i suoi più stretti collaboratori, tra cui quell'Antonio ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 22 luglio 2022) Volle fare un passo di lato, e non gli costò poco. In quella partita si prefigurava già al Quirinale, ma alla fine Silvio Berlusconi aveva dovuto cedere al richiamo della realtà e aveva detto: "Non sono più disponibile a diventare capo dello stato". Sono passati poco più di sei mesi e il Cav. s'è messo in testa un nuovo progetto: fare il presidente del Senato, la seconda carica dello stato. Il più alto in grado dopo Sergio. E forse anche questa ambizione ha in parte condotto il leader di Forza Italia a inseguire Matteo Salvini per il piano inclinato che ha fatto precipitare Mario Draghi e il suo governo. Così nell'immediata ascesa del premier al Colle per rassegnare le proprie dimissioni, Berlusconi faceva sapere di essere già a lavoro sulla prossima campagna elettorale. Ci starebbe lavorando con i suoi più stretti collaboratori, tra cui quell'Antonio ...

