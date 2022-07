Il cappellano dell’esercito di Kiev | “M5S satellite politico di Mosca”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Russia utilizza ogni strumento utile e che possiede per allontanare la comunità internazionale dalle ragioni dell’Ucraina. E i 5 Stelle sono stati influenzati dalla Russia. Ho la sensazione che siano undi, che hanno sostenuto attraverso le proprie scelte”. Lo ha detto all’Adnkronos ilucraino Mykola Medynskyy, sottolineando che “da quando il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ne ha preso le distanze, abbiamo perso ulteriormente ogni supporto da parte del Movimento”. “Prima o poi ci sarà un processo all’Aja – prosegue ilmilitare – ed essere considerata, dopo la caduta del Governo Draghi, un Paese che sostiene la politica russa, non sarebbe una buona cosa per l’Italia. Ma sono fiducioso che questo non ...