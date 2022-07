I MIGLIORI ANNI: CARLO CONTI RITORNA CON LO SHOW CHE CELEBRA IL PASSATO (Di venerdì 22 luglio 2022) I MIGLIORI ANNI sarà lo SHOW con CARLO CONTI che occuperà parte del palinsesto invernale di Rai1. Il conduttore toscano intratterrà il pubblico della Prima Rete in prima serata, dopo il Festival di Sanremo condotto da Amadeus e GiANNI Morandi dal 7 all’11 febbraio 2023. Vediamo i dettagli. L’ultima edizione dell’amatissimo format di Rai1 risale a Maggio 2017 ed ha registrato una media di 4.018.000 spettatori e il 18,69% di share. Da lì il format è stato temporaneamente accantonato, e sono state molteplici le richieste dei fans negli ANNI riguardo il ritorno del programma. Ecco fatto. Secondo TvBlog, il programma tornerà in seguito al Festival di Sanremo 2023, sempre con la conduzione di CARLO CONTI. Al momento non è dato sapere né il ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 22 luglio 2022) Isarà loconche occuperà parte del palinsesto invernale di Rai1. Il conduttore toscano intratterrà il pubblico della Prima Rete in prima serata, dopo il Festival di Sanremo condotto da Amadeus e GiMorandi dal 7 all’11 febbraio 2023. Vediamo i dettagli. L’ultima edizione dell’amatissimo format di Rai1 risale a Maggio 2017 ed ha registrato una media di 4.018.000 spettatori e il 18,69% di share. Da lì il format è stato temporaneamente accantonato, e sono state molteplici le richieste dei fans negliriguardo il ritorno del programma. Ecco fatto. Secondo TvBlog, il programma tornerà in seguito al Festival di Sanremo 2023, sempre con la conduzione di. Al momento non è dato sapere né il ...

