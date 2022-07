I lanciarazzi Himars possono cambiare le sorti della guerra? Per Kiev sì, per Lavrov sono una minaccia. “Ma alimentano solo la propaganda” (Di venerdì 22 luglio 2022) sono stati presentati come una svolta nel contesto bellico ucraino dal presidente Volodymyr Zelensky in persona. sono stati definiti un rischio per la sicurezza nazionale da Mosca, tanto da portare il ministro degli Esteri, Serghej Lavrov, a dichiarare pubblicamente che il loro impiego ha causato l’allargamento degli obiettivi territoriali del Cremlino nel Paese invaso per volere di Vladimir Putin. La verità, però, è che il tanto chiacchierato sistema missilistico Himars inviato da Washington all’esercito di Kiev non è affatto in grado di ribaltare le sorti del conflitto. O almeno, non nei quantitativi presentati. Dal canto suo, però, ha dato a entrambe le parti in causa la possibilità di alimentare la propria propaganda. Come spiega a Ilfattoquotidiano.it Marco Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022)stati presentati come una svolta nel contesto bellico ucraino dal presidente Volodymyr Zelensky in persona.stati definiti un rischio per la sicurezza nazionale da Mosca, tanto da portare il ministro degli Esteri, Serghej, a dichiarare pubblicamente che il loro impiego ha causato l’allargamento degli obiettivi territoriali del Cremlino nel Paese invaso per volere di Vladimir Putin. La verità, però, è che il tanto chiacchierato sistema missilisticoinviato da Washington all’esercito dinon è affatto in grado di ribaltare ledel conflitto. O almeno, non nei quantitativi presentati. Dal canto suo, però, ha dato a entrambe le parti in causa la possibilità di alimentare la propria. Come spiega a Ilfattoquotidiano.it Marco Di ...

