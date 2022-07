I 70 anni di “Vacanze Romane”: dall’Archivio Luce riemerge l’arrivo di Gregory Peck nella Capitale (video) (Di venerdì 22 luglio 2022) Vacanze Romane, il capolavoro di William Wyler, con Gregory Peck e Audrey Hepburn, compie quest’anno 70 anni dal momento in cui partirono le riprese. Per celebrare il compleanno di quello che resta un classico amatissimo, il sito Cinecittà News ha pubblicato il filmato dell’arrivo a Roma di Gregory Peck, in vista dell’avvio dei lavori, dopo averlo scovato nell’Archivio Storico Luce. Inoltre, la Fondazione Cinema per Roma ha organizzato una proiezione per domenica 24 luglio alle 21,15 a Porta Pinciana. Il video-chicca dell’arrivo di Gregory Peck a Roma Nel filmato, che risale al giugno 1952, si vede l’attore scendere dal diretto che da Parigi lo ha portato alla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022), il capolavoro di William Wyler, cone Audrey Hepburn, compie quest’anno 70dal momento in cui partirono le riprese. Per celebrare il compleanno di quello che resta un classico amatissimo, il sito Cinecittà News ha pubblicato il filmato dela Roma di, in vista dell’avvio dei lavori, dopo averlo scovato nell’Archivio Storico. Inoltre, la Fondazione Cinema per Roma ha organizzato una proiezione per domenica 24 luglio alle 21,15 a Porta Pinciana. Il-chicca deldia Roma Nel filmato, che risale al giugno 1952, si vede l’attore scendere dal diretto che da Parigi lo ha portato alla ...

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA | Dal muro emerge un Paz inedito, ritrovato murale di Andrea Pazienza di 50 anni fa nascosto dall'intonac… - SecolodItalia1 : I 70 anni di “Vacanze Romane”: dall’Archivio Luce riemerge l’arrivo di Gregory Peck nella Capitale (video)… - GerosaLorenzo : Rilancio: pensioni a 55 anni con un minimo di 2.000, salario minimo a 30€/ora, 8 milioni di alberi, bici con cambio… - zia_mare : Devo aspettare metà agosto per partire in vacanza e Google drive trova che sia una buona idea ripropormi come ricor… - Ve10VeGhost : RT @Gianl1974: Il miglior regalo è la pace: Lida, nove anni, di Mukachevo, ha consegnato il denaro presentato alle Forze armate ucraine per… -