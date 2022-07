“Ho trovato la forza e la volontà di andare avanti”. Sono le parole di Rita, mamma di Matteo (Di venerdì 22 luglio 2022) Matteo è un ragazzo di 18 anni compiuti e, come dice sua madre, Rita, “è diventato la persona più importante della famiglia”.Il ragazzo ha, infatti, bisogno di costanti attenzioni, dato che è affetto... Leggi su today (Di venerdì 22 luglio 2022)è un ragazzo di 18 anni compiuti e, come dice sua madre,, “è diventato la persona più importante della famiglia”.Il ragazzo ha, infatti, bisogno di costanti attenzioni, dato che è affetto...

bartesius : RT @DonLucaGabriel1: Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio.… - Antonia97041172 : RT @DonLucaGabriel1: Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio.… - melaco77 : RT @DonLucaGabriel1: Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio.… - caster0333 : RT @DonLucaGabriel1: Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca e, accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio.… - AppostaMi : @ACmcoppola @P_M_1960 @Antonio_Tajani @EPP @forza_italia @ManfredWeber Ho trovato questo, a chi si riferiscono? -