Guerra Russia-Ucraina. Dopo l'accordo sul grano, 4 missili russi contro deposito a Odessa. Condanne Ue, Onu, Usa. Kiev: “Putin sputa in faccia alle Nazioni Unite e alla Turchia” (Di venerdì 22 luglio 2022) L’agenzia statUnitense valuta il paese come estremamente vulnerabile. Droni kamikaze ucraini sulla centrale nucleare controllata da Mosca. Ministro dell’ambiente ucraino: «Danni per 5,5 miliardi di dollari». Raid a Est e Sud del paese. Gli Usa: “No missili a lungo raggio a Kiev”. russi accerchiati: “Aprite corridoio d’evacuazione”. Due volontari Usa morti nel Donbass. Colpite a Kirovograd ferrovie e aeroporto Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 22 luglio 2022) L’agenzia statnse valuta il paese come estremamente vulnerabile. Droni kamikaze ucraini sulla centrale nuclearellata da Mosca. Ministro dell’ambiente ucraino: «Danni per 5,5 miliardi di dollari». Raid a Est e Sud del paese. Gli Usa: “Noa lungo raggio a”.accerchiati: “Aprite corridoio d’evacuazione”. Due volontari Usa morti nel Donbass. Colpite a Kirovograd ferrovie e aeroporto

mannocchia : 'la guerra della russia contro l'ucraina' grazie anche per le preposizioni improprie, SergioMattarella - matteosalvinimi : Buone notizie dal fronte della guerra, accordo fra Ucraina e Russia per sbloccare navi e porti bloccati, oltre 25 m… - LiaQuartapelle : L’accordo sul grano è il primo spiraglio dopo 149 di guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Non dimen… - loZibbo : RT @LiaQuartapelle: Ieri l’accordo sul grano tra Ucraina e Russia e l’illusione che la fame non fosse una arma di questa guerra. Oggi le bo… - no_evas_fiscale : RT @Linkiesta: La resistenza dal basso contro la neolingua del regime di Putin L’artista pietroburghese Saša Skocilenko ha sostituito i se… -