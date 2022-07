Guerra | il cappellano dell’esercito ucraino | 5 Stelle influenzati dalla Russia | satellite politico di Mosca

antonio_randino : RT @TV2000it: Al termine della guerra un cappellano militare in provincia di Pavia erige il tempio della fraternità dei popoli. Indagine #… - TV2000it : Al termine della guerra un cappellano militare in provincia di Pavia erige il tempio della fraternità dei popoli.… -

Luca Galvani

Ildel Molina Don Ernesto Mandelli ricorda i suoi incontri con Vaghi. "Dieci anni fa ... Per Emilio Vanoni rendere omaggio a Vaghi significa essere ancora oggi dissidenti contro la. "...La mafia voleva ucciderla perché faceva laai clan a colpi di sequestri e confische ... Anche per GaetanoSeminara, il re degli amministratori giudiziari, 7 anni e 7 mesi l'avvocato (... Grande Guerra, Borgotaro e Bedonia ricordano i cappellani militari Stefanini e Viviani Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...L’arcivescovo lituano è il presidente degli episcopati d’Europa (Ccee): il 14 settembre una giornata di preghiera. Oggi c’è il rischio dell’indifferenza, «dell’abitudine al conflitto» ...