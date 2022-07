Guerlain Private Lounge | la nuova oasi di benessere nel cuore di Milano

(Di venerdì 22 luglio 2022) In Via Monte Napoleone 1 ha aperto le porte un'area esclusiva, accessibile solo su appuntamento, in cui è possibile vivere l’esperienza di servizi personalizzati offerti daiExperts: dai trattamenti viso alle consulenze su misura passando per eventi speciali

