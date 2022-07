Guendalina Tavassi cambia lavoro e diventa guida turistica? La verità (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’Isola dei Famosi 2022 la giovane romana è tornata alla sua attività di sempre, quella di influencer di moda, fitness e bellezza. Dopo l’esperienza a l’isola dei famosi, Guendalina Tavassi è tornata alla sua vita di sempre. Oltre ad essere mamma di due bellissimi figli, la giovane svolge l’attività di influencer. (web)A quanto pare, da ritorno dall’Honduras ha deciso di dedicarsi anche ad altro, ovvero è diventata testimonial di Beauty Consulting 24, agenzia di turismo medicale che organizza viaggi in giro per il mondo verso le destinazioni più gettonate in cui eseguire interventi di chirurgia estetica a basso costo. Nuovo lavoro per Guendalina Tavassi Attraverso il suo profilo social, Guendalina ha fatto sapere che porterà in Turchia un ... Leggi su formatonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’Isola dei Famosi 2022 la giovane romana è tornata alla sua attività di sempre, quella di influencer di moda, fitness e bellezza. Dopo l’esperienza a l’isola dei famosi,è tornata alla sua vita di sempre. Oltre ad essere mamma di due bellissimi figli, la giovane svolge l’attività di influencer. (web)A quanto pare, da ritorno dall’Honduras ha deciso di dedicarsi anche ad altro, ovvero èta testimonial di Beauty Consulting 24, agenzia di turismo medicale che organizza viaggi in giro per il mondo verso le destinazioni più gettonate in cui eseguire interventi di chirurgia estetica a basso costo. NuovoperAttraverso il suo profilo social,ha fatto sapere che porterà in Turchia un ...

