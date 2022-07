Guendalina perde la testa e se ne va | cambio di vita pazzesco per lei

Leggi su ck12

(Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo l’Isola dei Famosi,Tavassi ha deciso di stravolgere le propria. La decisione ormai è presa: cambia stradaTavassi (Youtube)Amatissima concorrente dell’Isola dei Famosi,Tavassi ha fatto conoscere tutta la sua tenacia proprio in Honduras, di fianco al fratello Edoardo. La loro coppia, sebbene non sia arrivata alla vittoria scatenando dispiaceri e rammarichi, è stata sicuramente una delle più apprezzate e, per questo, anche una delle più temute dagli avversari. Una volta finito il reality show, però, bisogna tornare con i piedi nella realtà e trovare nuove opportunità lavorative. Molti VIP, infatti, scelgono di partecipare ai reality show proprio per dare uno slancio nuovo alla propria carriera.Tavassi sembra averlo vissuto, ma la ...