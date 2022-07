Guenda Goria torna a casa dopo l’operazione: “Grazie a chi mi ha salvata” (Di venerdì 22 luglio 2022) Per Guenda Goria è arrivato il momento di tornare a casa dopo i giorni terribili passati in ospedale. Per la figlia di Maria Teresa Ruta ancora problemi di salute ma fortunatamente, tutto è stato risolto e ieri, la musicista, ha fatto ritorno a casa dove ha riabbracciato il suo compagno, Mirko Gancitano. “Si fa così una piroetta?” scherza la Goria nelle stories Instagram, mentre mostra il certificato delle sue dimissioni dalla clinica dove ha trascorso gli ultimi giorni. Poi le dolcissime parole sui social, parole di chi ha affrontato un momento difficile ma che adesso, rinasce e riparte dalle persone che sono al suo fianco. Guenda Goria dimessa dall’ospedale: le prime parole sui social Guenda ha voluto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 luglio 2022) Perè arrivato il momento dire ai giorni terribili passati in ospedale. Per la figlia di Maria Teresa Ruta ancora problemi di salute ma fortunatamente, tutto è stato risolto e ieri, la musicista, ha fatto ritorno adove ha riabbracciato il suo compagno, Mirko Gancitano. “Si fa così una piroetta?” scherza lanelle stories Instagram, mentre mostra il certificato delle sue dimissioni dalla clinica dove ha trascorso gli ultimi giorni. Poi le dolcissime parole sui social, parole di chi ha affrontato un momento difficile ma che adesso, rinasce e riparte dalle persone che sono al suo fianco.dimessa dall’ospedale: le prime parole sui socialha voluto ...

MediasetTgcom24 : Guenda Goria dimessa dall'ospedale dopo la grande paura #guendagoria #gravidanzaextrauterina - ParliamoDiNews : Guenda Goria, la ripresa è lenta: altri esami per l`ex gieffina - - zazoomblog : Guenda Goria la ripresa è lenta: altri esami per l’ex gieffina - #Guenda #Goria #ripresa #lenta: #altri… - zazoomblog : Guenda Goria dimessa dallospedale il messaggio commovente: Grazie a chi mi ha donato la vita e a chi me lha salvata… - infoitcultura : Guenda Goria dimessa dall’ospedale: come sta ora -