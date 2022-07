Gravissimo lutto per Renato Pozzetto: è morto a 91 anni (Di venerdì 22 luglio 2022) Il famoso attore Renato Pozzetto ha subito un Gravissimo lutto. L’annuncio è arrivato poco fa. È morto a 91 anni ed ha lasciato un profondo senso di tristezza e angoscia, soprattutto nel famoso attore. La notizia è stata riportata dal sito “Varese News”, che ha pubblicato l’annuncio mortuario in cui si rende nota la data dei funerali. Essi si terranno il prossimo 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, in provincia di Varese. (Continua dopo la foto…) Che fine ha fatto Pozzetto? Ecco cosa fa oggi il famoso attore comico lutto per Renato Pozzetto: è morto il fratello Renato Pozzetto colpito da un Gravissimo lutto: è ... Leggi su tvzap (Di venerdì 22 luglio 2022) Il famoso attoreha subito un. L’annuncio è arrivato poco fa. Èa 91ed ha lasciato un profondo senso di tristezza e angoscia, soprattutto nel famoso attore. La notizia è stata riportata dal sito “Varese News”, che ha pubblicato l’annuncio mortuario in cui si rende nota la data dei funerali. Essi si terranno il prossimo 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, in provincia di Varese. (Continua dopo la foto…) Che fine ha fatto? Ecco cosa fa oggi il famoso attore comicoper: èil fratellocolpito da un: è ...

Marilenapas : RT @fanpage: ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo lutto per… - EvaMari19467700 : RT @fanpage: ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo lutto per… - massidanu : RT @fanpage: ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo lutto per… - cuba98w : RT @fanpage: ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo lutto per… - fanpage : ?? Maria Stella Allevi è stata trovata senza vita in casa: per gli inquirenti si tratterebbe di suicidio. Gravissimo… -