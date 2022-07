Grave lutto per Renato Pozzetto: un nuovo grande dolore per l’attore | Erano molto legati (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ venuto a mancare a 91 anni Ettore Pozzetto, fratello maggiore del celebre attore Renato Pozzetto. La notizia del decesso del fratello di Pozzetto è stata data dal sito Varese News. Sempre il portale riporta la data dei funerali, che si terranno presso la Chiesa di San Pietro a Germonio, in provincia di Varese, il prossimo 25 luglio. La moglie di Ettore Pozzetto, Lucia, e i suoi figli Rossella e Riccardo hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto per Ettore Pozzetto e la massima vicinanza ai familiari. Ettore Pozzetto era il fratello più grande della famiglia: oltre al famoso Renato, il 91enne aveva anche altri due fratelli, Achille (morto qualche anno fa) e Giorgio. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ venuto a mancare a 91 anni Ettore, fratello maggiore del celebre attore. La notizia del decesso del fratello diè stata data dal sito Varese News. Sempre il portale riporta la data dei funerali, che si terranno presso la Chiesa di San Pietro a Germonio, in provincia di Varese, il prossimo 25 luglio. La moglie di Ettore, Lucia, e i suoi figli Rossella e Riccardo hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto per Ettoree la massima vicinanza ai familiari. Ettoreera il fratello piùdella famiglia: oltre al famoso, il 91enne aveva anche altri due fratelli, Achille (morto qualche anno fa) e Giorgio. ...

