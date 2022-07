Grave lutto per Renato Pozzetto, è morto il fratello Ettore: cosa è accaduto e quanti anni aveva (Di venerdì 22 luglio 2022) È un momento drammatico per Renato Pozzetto: l’attore ha infatti appena perso suo fratello, Ettore, i cui funerali saranno celebrati il prossimo 25 luglio. Renato Pozzetto, è morto il fratello Ettore Un’altra gravissima perdita per Renato Pozzetto: Ettore Pozzetto, fratello dell’attore, è morto a 91 anni (compiuti lo scorso aprile). La notizia è stata data da Varese News che ha anche comunicato che i funerali verranno fatti il prossimo 25 luglio a Gemonio, paese in cui i fratelli Pozzetto (non solo Renato ed Ettore ma anche Achille e Giorgio) sono cresciuti. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 luglio 2022) È un momento drammatico per: l’attore ha infatti appena perso suo, i cui funerali saranno celebrati il prossimo 25 luglio., èilUn’altra gravissima perdita perdell’attore, èa 91(compiuti lo scorso aprile). La notizia è stata data da Varese News che ha anche comunicato che i funerali verranno fatti il prossimo 25 luglio a Gemonio, paese in cui i fratelli(non soloedma anche Achille e Giorgio) sono cresciuti. ...

infoitcultura : Grave lutto per Renato Pozzetto: morto il fratello - Raffaellaciao1 : @Robert46268422 @Milena22326900 Te capì te?? che non si sta tirando in ballo nessun vedovo..e non credo che uno ch… - GMericanu : Grave lutto per tutta la banda di scrittori (sic) da Ipercoop - isNews_it : Isernia, grave lutto per Giovancarmine Mancini: è scomparsa la madre - noalgregge : RT @cronaca_di_ieri: 20/07/22 POTENZA PICENA (MC) - Grave lutto per il Porto Potenza Calcio. Ieri è scomparso all’improvviso, forse per un… -