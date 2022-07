Grano, Coldiretti: con l'accordo tra Russia e Ucraina in arrivo in Italia 1,2 milioni di tonnellate (Di venerdì 22 luglio 2022) L'intesa sulle esportazioni consente al nostro Paese di avere mais per l'alimentazione animale, Grano tenero per la panificazione e olio di girasole. Kiev è il nostro secondo fornitore di mais con una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 luglio 2022) L'intesa sulle esportazioni consente al nostro Paese di avere mais per l'alimentazione animale,tenero per la panificazione e olio di girasole. Kiev è il nostro secondo fornitore di mais con una ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Grano, Coldiretti: con l'accordo tra Russia e Ucraina in arrivo in Italia 1.200mila tonnellate #turchia #nazioniunite… - Bomba2H : RT @MediasetTgcom24: Grano, Coldiretti: con l'accordo tra Russia e Ucraina in arrivo in Italia 1.200mila tonnellate #turchia #nazioniunite… - mummy53690440 : Grano, Coldiretti: con accordo in arrivo in Italia 1,2mld kg - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Grano, Coldiretti: con l'accordo tra Russia e Ucraina in arrivo in Italia 1,2 milioni di tonnellate #turchia #nazioni… - stepadpv : RT @MediasetTgcom24: Grano, Coldiretti: con l'accordo tra Russia e Ucraina in arrivo in Italia 1,2 milioni di tonnellate #turchia #nazioni… -