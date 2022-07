Grano, accordo tra Russia e Ucraina a Istanbul. Erdogan: «Evitato l'incubo della fame nel mondo, speriamo apra spiraglio per la pace» (Di venerdì 22 luglio 2022) Svolta nella guerra del Grano ma niente foto insieme né tantomeno strette di mano tra russi e ucraini. Il ministro della Difesa di Mosca Serghei Shoigu e il ministro delle Infrastrutture di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 luglio 2022) Svolta nella guerra delma niente foto insieme né tantomeno strette di mano tra russi e ucraini. Il ministroDifesa di Mosca Serghei Shoigu e il ministro delle Infrastrutture di...

